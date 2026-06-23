"رؤية عمان" تسلم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات

ويأتي تسليم منطقة بدر نزال استكمالًا لمراحل التوسع التشغيلي المنصوص عليها ضمن الخطة التنفيذية للمشروع؛ حيث سبق تسليم منطقتي زهران والعبدلي خلال شهري نيسان وآذار وفق المواعيد المحددة للشركة المتخصصة، وهي الشركة المسؤولة عن 6 مناطق ضمن وسط عمان، تحديدا" زهران، العبدلي، بدر نزال، المدينة، بسمان واليرموك.
ويُعدّ المشروع أحد أبرز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الخدمات البلدية؛ حيث يجمع بين أمانة عمّان الكبرى وشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير والشركات التشغيلية المتخصصة بهدف تطوير منظومة النظافة وإدارة النفايات من خلال حلول تشغيلية حديثة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في العاصمة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان أمني حول هوية الحدث المتوفى في الساحة الهاشمية
-
الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة
-
الإحصاءات: قرابة 2.5 مليون أسرة في الأردن
-
الأردن والمغرب يبحثان تعزيز التعاون والتحضير للجنة العليا المشتركة نهاية العام
-
توضيح حول استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن
-
تطور ونقلة نوعية.. إجراءات جديدة للمشتريات الدفاعية الأردنية
-
محافظ إربد يؤكد أهمية القطاع التجاري في دعم الاقتصاد
-
ولي العهد يزور شركة "ريبليت" في منطقة "سيليكون فالي"