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"رؤية عمان" تسلم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات

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"رؤية عمان" تسلم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:56 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، الذراع التنفيذية المملوكة بالكامل لأمانة عمّان الكبرى، استكمال إجراءات تسليم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمشروع تطوير منظومة النظافة وإدارة النفايات في العاصمة عمّان، بما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد.

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ويأتي تسليم منطقة بدر نزال استكمالًا لمراحل التوسع التشغيلي المنصوص عليها ضمن الخطة التنفيذية للمشروع؛ حيث سبق تسليم منطقتي زهران والعبدلي خلال شهري نيسان وآذار وفق المواعيد المحددة للشركة المتخصصة، وهي الشركة المسؤولة عن 6 مناطق ضمن وسط عمان، تحديدا" زهران، العبدلي، بدر نزال، المدينة، بسمان واليرموك.


ويُعدّ المشروع أحد أبرز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الخدمات البلدية؛ حيث يجمع بين أمانة عمّان الكبرى وشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير والشركات التشغيلية المتخصصة بهدف تطوير منظومة النظافة وإدارة النفايات من خلال حلول تشغيلية حديثة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في العاصمة.

 
 


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