رؤية عمّان توسع خدماتها لتشمل منطقة بسمان وتؤكد مراقبتها لأداء الشركات

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، السيد أمجد العناسوة، عن توسيع اختصاصها ليشمل منطقة بسمان، وذلك من خلال شركة سيتي بلو المتعاقدة معها، وضمن خطة التنفيذ التدريجية لمشروع تطوير خدمات إدارة النفايات في العاصمة عمّان. اضافة اعلان





وأكد العناسوة، في تصريحات صحفية اليوم، أهمية متابعة أداء جميع الشركات في الميدان من خلال مراقبين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الخط الساخن للشكاوى 0798600860، ليتم التعامل معها وفق الإجراءات الميدانية والفنية المتبعة.



وقال العناسوة إن شركة سيتي بلو ستباشر تقديم خدمات جمع ونقل النفايات في منطقة بسمان اعتبارًا من اليوم السبت، مضيفًا أن التوسع في نطاق عمل الشركة يأتي ضمن برنامج مرحلي يهدف إلى رفع كفاءة خدمات النظافة، وتحسين مستوى الاستجابة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة النفايات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار العناسوة إلى أن التسليم جرى بعد استكمال جميع المراحل الفنية ميدانيًا، وبالتنسيق مع أمانة عمّان الكبرى والشركة المنفذة للخدمة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى النظافة في مختلف مناطق العاصمة.



وبيّن العناسوة أن التوسع التدريجي في نطاق الخدمات يهدف إلى ضمان انتقال سلس وفعّال للعمليات التشغيلية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل العمل بالتنسيق الكامل مع أمانة عمّان الكبرى لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وفق الجدول الزمني المعتمد.



وقال العناسوة إن المرحلة الحالية تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة إدارة النفايات في العاصمة، حيث يجري إدخال المناطق إلى نطاق التشغيل بصورة متدرجة ومدروسة، بما يضمن استمرارية الخدمات ورفع مستوى جودتها، مؤكدًا أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة حديثة ومستدامة لإدارة النفايات، تسهم في تعزيز النظافة العامة، وزيادة كميات المواد القابلة لإعادة التدوير، وتحسين جودة البيئة في مختلف مناطق المدينة.



وشدد على أن رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى بناء منظومة متطورة لإدارة النفايات تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري، وزيادة معدلات إعادة التدوير، والحد من الأثر البيئي، بما ينسجم مع رؤية العاصمة نحو مدينة أكثر استدامة ونظافة وجودة حياة لسكانها.



ويُذكر أن شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير كانت قد بدأت أعمالها في مناطق العبدلي، وبدر نزال، وزهران، وطارق، وأبو نصير، والجبيهة، والمدينة، وشفا بدران، واليرموك، إضافة إلى منطقة بسمان اعتبارًا من اليوم، وتواصل توسيع نطاق خدماتها للوصول إلى جميع مناطق عمّان، وتعزيز كفاءة منظومة النظافة والاستدامة في المدينة، وفق خطة التوسع التدريجية التي ستشمل جميع مناطق العاصمة مع نهاية العام الحالي.





