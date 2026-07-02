رؤية عمّان لإعادة التدوير تطلق منظومة ذكية لاستقبال شكاوى المواطنين

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير إطلاق منظومة ذكية لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة إدارة البلاغات من خلال قنوات رقمية متطورة تتيح تقديم الشكاوى ومتابعتها بكل سهولة ويسر.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، أن إطلاق هذه المنظومة يأتي ضمن توجه الشركة نحو توظيف أحدث التقنيات الذكية في تطوير الخدمات، مشيرا إلى أن شكاوى وملاحظات المواطنين تمثل مصدرا رئيسيا لتحسين الأداء، وأن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع استقبال البلاغات وتحليلها وتوجيهها تلقائيا إلى الجهة المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة المعالجة.



وأوضح العناسوة أن المنظومة تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال قناتين رئيسيتين، الأولى عبر الخط الساخن (0798600860)، حيث يقوم المواطن بتسجيل ملاحظته أو شكواه، ثم يتلقى رسالة نصية (SMS) على هاتفه المحمول تتضمن رابطا لاستكمال بيانات الشكوى، من خلال إرفاق صورة للملاحظة وتحديد موقعها الجغرافي (Location).



وأشار إلى أن تحديد الموقع الجغرافي يعد عنصرا أساسيا في عملية معالجة الشكاوى، إذ تعتمد المنظومة على توجيه الشكوى تلقائيا إلى مزود الخدمة المسؤول عن المنطقة، نظرا لتوزيع مناطق العاصمة عمان على عدد من مزودي الخدمات، بما يضمن سرعة وصول الملاحظة إلى الجهة المختصة وتسريع إجراءات معالجتها.



وأضاف العناسوة أن القناة الثانية تتمثل بالموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوى، والذي يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى إلكترونيا، إلى جانب خدمة متابعة الشكاوى، حيث يمكن لمقدم الطلب الاطلاع على حالة شكواه والإجراءات التي اتخذت بشأنها حتى الانتهاء من معالجتها، وذلك عبر الرابط: (Citizen Complaints Portal - AVTR).



وبين أن جميع الشكاوى والملاحظات تخضع لمؤشرات أداء ومستويات خدمة محددة، حيث يلتزم مزودو الخدمة بمعالجة الملاحظات وتصويبها خلال مدد زمنية معتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويرسخ مبادئ الشفافية والتواصل الفاعل مع المواطنين.