رؤية عمّان: نستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النظافة بالعاصمة

الوكيل الإخباري- أكد المدير التنفيذي لشركة رؤية عمّان لمعالجة النفايات وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، أن الشركة بدأت منذ الأول من نيسان الماضي تنفيذ المرحلة الانتقالية لمشروع إدارة وجمع النفايات في العاصمة، بالتعاون مع شركتين من أصل ثلاث شركات تم التعاقد معها، ووفق آليات العمل المعتمدة لدى أمانة عمّان الكبرى وبمتابعة مباشرة من كوادرها.

اضافة اعلان



وقال العناسوة إن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النظافة في العاصمة، متوقعا أن يلمس المواطنون تحسنا تدريجيا في المناطق التي تسلمتها الشركات، على أن يمتد هذا التحسن مع استكمال مراحل التنفيذ، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وبيّن أن العطاءات شملت ثلاث شركات تم اختيارها من بين نحو 30 شركة، حيث تتوزع على ائتلافات تضم شركات لبنانية وأردنية وإماراتية ومغربية، إلى جانب شركة "إمداد" الإماراتية المملوكة لحكومة دبي، التي تعمل ضمن ائتلاف مع شركة أردنية.



وأشار إلى أن إشراك الشركات الأردنية في هذه الائتلافات يهدف إلى نقل الخبرات وتعزيز قدرات القطاع المحلي في إدارة النفايات والخدمات البيئية.



ولفت العناسوة إلى أن المرحلة الانتقالية تشهد بطبيعتها بعض التحديات التشغيلية، موضحاً أن تقييم الأداء أظهر وجود ملاحظات على إحدى الشركات في بداية التشغيل، مما استدعى عقد اجتماعات معها واتخاذ إجراءات تصحيحية بدأت نتائجها بالظهور في مناطق طارق وشفا بدران والجبيهة وأبو نصير، عبر تكثيف الجهود الميدانية وزيادة أعداد العاملين.



وأوضح أن الشركتين العاملتين حالياً تغطيان أقل من 15% من مساحة العاصمة، فيما تواصل أمانة عمّان الكبرى تقديم خدمات النظافة في باقي المناطق، مؤكداً أن دور الأمانة محوري في دعم المرحلة الانتقالية وضمان استمرارية الخدمة.



وفيما يتعلق بالآليات، بيّن أن الشركات تعتمد حالياً على معدات الأمانة في جمع ونقل النفايات داخل المناطق المخصصة لها، إلى حين وصول أساطيلها الجديدة المتوقع استكمالها نهاية عام 2026، والتي ستسهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل الأعطال.



وأكد أن العقود الموقعة تتضمن مؤشرات أداء صارمة، أبرزها عدم بقاء النفايات في الحاويات لأكثر من أربع إلى خمس ساعات، مع مدد أقل في المناطق الحيوية وذات الكثافة العالية.



وأشار إلى أن بعض الملاحظات السابقة ارتبطت بأعطال في آليات الأمانة، وقد جرى التعامل معها بشكل فوري، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى منع تراكم النفايات لفترات طويلة.



وأضاف أن المشروع لا يقتصر على جمع النفايات، بل يشمل تطوير الحاويات وإعادة هيكلة منظومة النظافة في العاصمة بما ينسجم مع أفضل الممارسات الحديثة.



وفي جانب الموارد البشرية، أوضح العناسوة أن الشركات توفر مزايا أفضل لـ"عمال الوطن"، تشمل تحسين الرواتب وتوفير تأمين صحي للعامل وأسرته، إلى جانب الالتزام بقانون العمل ونظام الورديات وساعات العمل المحددة.