رئاسة الوزراء تصدر كتابا مصورا بمناسبة عيد الاستقلال 79

ويجمع الكتاب في صفحاته صورا لهذه المناسبة التاريخية، ووثائق وأخبارا وبرقيات تهنئة، تبرز ابتهاج الأردنيين وفرحتهم يوم إعلان الاستقلال.
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