رئاسة الوزراء تصدر كتابا مصورا بمناسبة عيد الاستقلال 79

الوكيل الإخباري- أصدرت رئاسة الوزراء عبر منصاتها الرقمية، اليوم الأحد، كتابا مصورا بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.

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ويجمع الكتاب في صفحاته صورا لهذه المناسبة التاريخية، ووثائق وأخبارا وبرقيات تهنئة، تبرز ابتهاج الأردنيين وفرحتهم يوم إعلان الاستقلال.