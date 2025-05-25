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رئاسة الوزراء تصدر كتابا مصورا بمناسبة عيد الاستقلال 79

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غلاف الكتاب
 
الأحد، 25-05-2025 02:50 م

 الوكيل الإخباري- أصدرت رئاسة الوزراء عبر منصاتها الرقمية، اليوم الأحد، كتابا مصورا بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.

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ويجمع الكتاب في صفحاته صورا لهذه المناسبة التاريخية، ووثائق وأخبارا وبرقيات تهنئة، تبرز ابتهاج الأردنيين وفرحتهم يوم إعلان الاستقلال.


للاطلاع على الكتاب وتحميله من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/43wkExo

 
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