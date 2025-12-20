السبت 2025-12-20 07:10 م

رئاسة الوزراء تعقد ورشة للأمناء والمدراء العامين حول تقييم الأداء الوظيفي

جانب من الورشة
السبت، 20-12-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري- عقدت رئاسة الوزراء، اليوم السبت، ورشة للأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حول إدارة وتقييم الأداء الوظيفي.

وافتتحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، الورشة بالتأكيد أن التقييم الحقيقي والموضوعي لأداء الموظفين سينعكس على التطوير الفردي والمؤسسي، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال، قادر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


وأكدت البلبيسي أهمية استمرار نهج الشراكة مع الأمناء والمدراء العامين والشركاء وأصحاب المصلحة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، مشددة على أن التحديث الإداري يُعد الرافعة الأساسية لمساري التحديث الاقتصادي والسياسي.


بدوره، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تضمنت تدابير إصلاحية لتطوير منظومة إدارة الأداء الوظيفي وربطها بالأداء المؤسسي، خصوصا في مكوني الموارد البشرية والقيادات والخدمات والإجراءات الحكومية، لافتا إلى أن الخارطة أسهمت بالانتقال من تقييم الأداء إلى إدارته، لربط الأهداف المتوقعة من الموظف بأهداف المؤسسة الاستراتيجية.


وقدم أمين عام الهيئة، ياسر النسور، عرضا مرئيا حول حوكمة عملية إدارة الأداء، ومرتكزات السياسة العامة للتقييم، والأدوار والمسؤوليات الملقاة على الموظف والرئيس المباشر وصولا للأمين العام والوزير، مبينا أن الهيئة قدمت الدعم الفني والاستشاري للوزارات والمؤسسات حول طريقة وآلية تقييم الأداء الذي بدأ العمل به حسب نظام إدارة الموارد البشرية في العام الحالي، إذ بلغ عدد المتدربين 5320، بينما أجريت 152 ورشة تدريبية في هذا الخصوص.


وقدم الأمناء والمدراء العامون مداخلات وملاحظات خلال الورشة حول الإيجابيات والتحديات التي تضمنتها إدارة وتقييم الأداء الوظيفي خلال العام الحالي، مؤكدين أهمية التقييم الموضوعي لتطوير الموارد البشرية في القطاع العام.

 
 


