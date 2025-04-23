الأربعاء 2025-04-23 09:41 ص
 

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

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رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 23-04-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، عن توفر شاغر وظيفة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

ودعت من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني (https://empreq.pm.gov.jo) على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.

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وتاليا التفاصيل:

 


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