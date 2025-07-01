الثلاثاء 2025-07-01 08:32 ص
 

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 07:23 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر لوظيفة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

ودعت من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء (https://empreq.pm.gov.jo) على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة، علما أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للأوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد باستلام طلبه، علماً بأنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء (www.pm.gov.jo) والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ووزارة الخارجية لشؤون المغتربين وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج ومنصة الإعلانات الحكومية الموحدة, اعتباراً من تاريخ (2025/7/1 ) ولغاية تاريخ ( 2025/7/9 ).

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