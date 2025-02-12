رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القيادية

والوظائف القياديَّة التي نُشرت نتائج فرزها الأوَّلي هي: أمين عام وزارة الشباب، وأمين عام وزارة الثقافة، ومدير عام صندوق توفير البريد، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى.
وبإمكان الذين تقدَّموا بطلبات لهذه الوظائف، الدُّخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأوليَّة لطلباتهم.
ويتيح النِّظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدُّم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيَّام عمل، تبدأ من صباح يوم غدٍ الخميس، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين المقبل.
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