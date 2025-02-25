رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القياديَّة

الوكيل الإخباري- نشرت رئاسة الوزراء اليوم الثُّلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصَّص للإعلان عن الوظائف القياديَّة العُليا، نتائج الفرز الأولي لوظائف: أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية، ورئيس المركز الوطني للأمن السِّيبراني، ومدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي.

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وبإمكان الذين تقدَّموا بطلبات لهذه الوظائف، الدُّخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأوليَّة لطلباتهم.