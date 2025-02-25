رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القياديَّة

وبإمكان الذين تقدَّموا بطلبات لهذه الوظائف، الدُّخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأوليَّة لطلباتهم.
ويتيح النِّظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدُّم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيَّام عمل، تبدأ من صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 26 شباط، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد المقبل الثَّاني من آذار.
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