رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية

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الوكيل الإخباري- نشرت رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظائف: أمين عام مجمع اللغة العربية، وأمين سجل الجمعيات، ومدير عام دائرة الآثار العامة. اضافة اعلان





وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظائف، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.



ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء، الموافق للسادس والعشرين من آذار، وتنتهي مع نهاية يوم الخميس الموافق للثالث من نيسان.