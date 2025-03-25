الثلاثاء 2025-03-25 04:46 م
 

رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الثلاثاء، 25-03-2025 03:26 م
الوكيل الإخباري-    نشرت رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظائف: أمين عام مجمع اللغة العربية، وأمين سجل الجمعيات، ومدير عام دائرة الآثار العامة.اضافة اعلان


وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظائف، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.

ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء، الموافق للسادس والعشرين من آذار، وتنتهي مع نهاية يوم الخميس الموافق للثالث من نيسان.
 
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