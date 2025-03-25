رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية

وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظائف، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء، الموافق للسادس والعشرين من آذار، وتنتهي مع نهاية يوم الخميس الموافق للثالث من نيسان.
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