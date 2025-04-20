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رئاسة الوزراء تهنئ الاخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد

ب
أرشيفية
 
الأحد، 20-04-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري- هنأت رئاسة الوزراء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الاخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد الذي يصادف اليوم الأحد.

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ونشرت رئاسة الوزراء صورة مرفقة بتعليق "#عيد_فصح_مجيد لإخوتنا المسيحيين، وكل عامٍ وأنتم بخير".

 


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