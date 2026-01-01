رئـيـس الـوزراء: عـام خـيــر وبـركة على أردننـا الغـالـي

وكتب الدكتور حسّان، عبر حسابه في «إكس» : «كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة على أردننا الغالي».
