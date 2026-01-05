رئيسة البنك الأوروبي للتنمية تزور الأردن لدعم التنمية الاقتصادية المحلية

الوكيل الإخباري- تزور رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو-باسو، الأردن، الأسبوع الحالي، في إطار لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي.

ومن المقرّر أن تعقد رينو-باسو خلال زيارتها إلى عمّان، اجتماعات مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي محافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زينة طوقان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس.



كما ستشارك رئيسة البنك في مناقشات مع ممثلين عن مجتمع الأعمال والبنوك المحلية الشريكة والجهات المانحة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في المملكة.



وقبيل الزيارة، أكدت رينو-باسو التزام البنك بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال الاستثمارات ودعم السياسات، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك مع السلطات المحلية والجهات المانحة والشركات لتحقيق أثر ملموس وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.