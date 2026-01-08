رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق لأوروبا وركيزة للاستقرار

وأعربت فون دير لاين، في منشور لها عبر منصة (إكس)، عن شكرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على حسن الضيافة والاستقبال الحار في عمّان، وذلك بمناسبة انعقاد أول قمة من نوعها بين الجانبين.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي والأردن يعملان معًا على تحويل الالتزامات إلى أفعال، بما يخدم الاستقرار والمرونة والازدهار المشترك.
