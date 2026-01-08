الخميس 2026-01-08 05:08 م

رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق لأوروبا وركيزة للاستقرار

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
 
الخميس، 08-01-2026 03:20 م

الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن الأردن يُعد شريكًا عريقا لأوروبا في منطقة الشرق الأوسط وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وأعربت فون دير لاين، في منشور لها عبر منصة (إكس)، عن شكرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على حسن الضيافة والاستقبال الحار في عمّان، وذلك بمناسبة انعقاد أول قمة من نوعها بين الجانبين.


وأكدت أن الاتحاد الأوروبي والأردن يعملان معًا على تحويل الالتزامات إلى أفعال، بما يخدم الاستقرار والمرونة والازدهار المشترك.

 
 


