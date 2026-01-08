رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق لأوروبا وركيزة للاستقرار

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن الأردن يُعد شريكًا عريقا لأوروبا في منطقة الشرق الأوسط وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

اضافة اعلان



وأعربت فون دير لاين، في منشور لها عبر منصة (إكس)، عن شكرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على حسن الضيافة والاستقبال الحار في عمّان، وذلك بمناسبة انعقاد أول قمة من نوعها بين الجانبين.