رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان الأسبوع الحالي

وقالت بينيو، الاثنين، إنّ فون دير لايين ستزور البلدان الثلاثة ابتداءً من الخميس، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الزيارة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام والشرطة الفلسطينية يوقّعان مذكّرة تفاهم لتطوير مركز الطوارئ (911) في دولة فلسطين
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
ابناء الوطن في جدة بحالة استنفار دعما للنشامى
-
العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب
-
الاقتصاد الرقمي: تطبيق "سند" عاد للعمل بشكل طبيعي
-
تنويه بخصوص امتحان الفيزياء لطلبة التوجيهي
-
ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال الأشهر الـ11 الأولى لعام 2025
-
مجلس الوزراء يقرر الإبقاء على المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله