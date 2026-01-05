رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري- تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأردن وسوريا ولبنان الأسبوع الحالي، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينيو.

