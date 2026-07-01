رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بـ"المعجزة"

وقالت رودريغيز عبر حسابها على منصة إنستغرام إن ما جرى يمنح أملاً جديداً لباقي المفقودين، مشيرة إلى إنقاذ الطفل كلييبر موران، البالغ من العمر ثلاث سنوات، فجر اليوم من مبنى "لوس كوراليس غاردن 1" في ولاية لا غوايرا.
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