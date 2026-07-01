الأربعاء 2026-07-01 04:24 م

رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بـ"المعجزة"

فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا
فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا
 
الأربعاء، 01-07-2026 04:16 م

الوكيل الإخباري-   وصفت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز إنقاذ فريق البحث والإنقاذ الأردني لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من تحت أنقاض مبنى في ولاية لا غوايرا بـ"المعجزة"، وذلك عبر إعادة نشرها فيديو يوثق جهود الفريق بعد 6 أيام من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.

اضافة اعلان


وقالت رودريغيز عبر حسابها على منصة إنستغرام إن ما جرى يمنح أملاً جديداً لباقي المفقودين، مشيرة إلى إنقاذ الطفل كلييبر موران، البالغ من العمر ثلاث سنوات، فجر اليوم من مبنى "لوس كوراليس غاردن 1" في ولاية لا غوايرا.

 

وأضافت أن نجاة الطفل تُعد معجزة تبعث الأمل في نفوس الشعب الفنزويلي، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين تحت الأنقاض عقب الزلزال.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحذير هام صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان تنشر توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" حول استحقاق راتب الفتاة العزباء

فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا

أخبار محلية رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بـ"المعجزة"

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران تمضي بشكل جيدا جدا

المعايطة يوجّه بإنشاء أربع محطات اتصال لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح مع ذويهم

أخبار محلية المعايطة يوجّه بإنشاء أربع محطات اتصال لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح مع ذويهم

ااا

أخبار محلية محافظ معان يتفقد مديريات الأراضي والمالية والأحوال المدنية

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف



 
 






الأكثر مشاهدة

 