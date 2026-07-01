رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بـ"المعجزة"

الوكيل الإخباري- وصفت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز إنقاذ فريق البحث والإنقاذ الأردني لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من تحت أنقاض مبنى في ولاية لا غوايرا بـ"المعجزة"، وذلك عبر إعادة نشرها فيديو يوثق جهود الفريق بعد 6 أيام من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.

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وقالت رودريغيز عبر حسابها على منصة إنستغرام إن ما جرى يمنح أملاً جديداً لباقي المفقودين، مشيرة إلى إنقاذ الطفل كلييبر موران، البالغ من العمر ثلاث سنوات، فجر اليوم من مبنى "لوس كوراليس غاردن 1" في ولاية لا غوايرا.