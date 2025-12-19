رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بانجاز منتخب النشامى في كأس العرب

وتجلّت الهيمنة الآسيوية في هذا الحدث متعدد القارات، بعدما بلغت ستة منتخبات من قارة آسيا الدور ربع النهائي، بزيادة منتخبين عن النسخة السابقة، كما أنهت السعودية والإمارات المنافسات في المركز الثالث المشترك.
وقال الشيخ سلمان: "نيابةً عن أسرة كرة القدم الآسيوية، لا بد أن نُشيد بمنتخب الأردن لوصوله إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه. لقد أظهرت جميع منتخبات الاتحاد الآسيوي عزيمةً كبيرة وقدرةً لافتة على إبراز إمكاناتها، ويمكنها أن تشعر بفخرٍ كبير بما قدمته على مدار 18 يوماً".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع عدد طلبة المسار المهني في تربية قصبة المفرق
-
الملك : حظ الأردن بكم كبير يا نشامى
-
ولي العهد يبارك للمغرب بطولة كأس العرب ويشكر قطر على حسن التنظيم
-
ولي العهد يشكر النشامى والأمير علي والجماهير
-
النشامى يصلون إلى أرض الوطن
-
الأردن يرحب بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر
-
الأردن يرحب بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر
-
تدني مدى الرؤية على طريق مطار الملكة علياء بسبب تشكل الضباب