رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بانجاز منتخب النشامى في كأس العرب

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بإنجاز منتخب الأردن عقب حلوله وصيفاً في بطولة كأس العرب.

وتجلّت الهيمنة الآسيوية في هذا الحدث متعدد القارات، بعدما بلغت ستة منتخبات من قارة آسيا الدور ربع النهائي، بزيادة منتخبين عن النسخة السابقة، كما أنهت السعودية والإمارات المنافسات في المركز الثالث المشترك.