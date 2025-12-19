الجمعة 2025-12-19 05:19 م

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بانجاز منتخب النشامى في كأس العرب

المنتخب الوطني
الجمعة، 19-12-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري-   أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بإنجاز منتخب الأردن عقب حلوله وصيفاً في بطولة كأس العرب.

وتجلّت الهيمنة الآسيوية في هذا الحدث متعدد القارات، بعدما بلغت ستة منتخبات من قارة آسيا الدور ربع النهائي، بزيادة منتخبين عن النسخة السابقة، كما أنهت السعودية والإمارات المنافسات في المركز الثالث المشترك.


وقال الشيخ سلمان: "نيابةً عن أسرة كرة القدم الآسيوية، لا بد أن نُشيد بمنتخب الأردن لوصوله إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه. لقد أظهرت جميع منتخبات الاتحاد الآسيوي عزيمةً كبيرة وقدرةً لافتة على إبراز إمكاناتها، ويمكنها أن تشعر بفخرٍ كبير بما قدمته على مدار 18 يوماً".

 
 


