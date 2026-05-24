رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة عيد الاستقلال

الأحد، 24-05-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري-  هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، المملكة، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ80.

وأشاد اليماحي بهذه المناسبة، بما حققه الأردن من إنجازات على مختلف الأصعدة، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنا الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية.


وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته للمملكة بدوام الأمن والاستقرار والتقدم ومواصلة مسيرتها التنموية وجهودها المقدرة في خدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، متمنيا للشعب الأردني المزيد من الازدهار والرخاء.

 
 


