رئيس الجامعة الأردنية للعاملين : جهودكم صنعت الفرق فاستمروا

12:48 م

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الوكيل الإخباري- قام رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات اليوم بجولة تفقديّة لدائرة الخدمات المساندة، ودائرة اللّوازم المركزيّة في الجامعة؛ بغرض الاطمئنان على حسن سير العمل، وتوفّر الإمكانات والمقدّرات كافّة في خطوة تعكس حرص الجامعة على تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة. اضافة اعلان





وتجوّل عبيدات في مرافق الدّائرتين؛ للوقوف على احتياجاتهما، وتطوير آليّة العمل فيهما، ذلك إلى جانب أتمتة العمليّات ذات الصّلة بهما، وذلك خلال لقائه مدير دائرة الخدمات عبد الله الزبيدي، ومدير دائرة اللّوازم الدكتور عادل العمرو.



واطّلع عبيدات على خدمات أسطول النّقل وخطّته والخدمات الّتي يقدّمها للطّلبة وكوادر الجامعة، مشدّدا على أهميّة تحديث أسطول النّقل بما يتوافق مع خطط الجامعة ومعايير السّلامة، وخدمة الطّلبة، ودعم خطوط النّقل، وأشار إلى ضرورة توفير مثل تلك الخدمات للطّلبة، سيّما من ذوي الاحتياجات الخاصّة.



واستمع عبيدات إلى مطالب العاملين في الدّائرتين المتمثّلة في احتساب مدّة عملهم بوصفهم عُمّال مياومة في مكافأة نهاية الخدمة، وموازاتهم بالعاملين في الجامعة.



وأكّد عبيدات حرص الجامعة على مصلحة الموظّف، مشيرا إلى أنّ اللّجنة المشكَّلة لهذه الغاية تعمل وفق المخرجات؛ لاحتساب سنوات خدمتهم ضمن الأنظمة، والقوانين، والتّشريعات المعمول بها في الجامعة، مثمِّنا انتماء كوادر الجامعة بجهودهم وتفانيهم وإصرارهم على النّجاح والتّميّز في العمل.



