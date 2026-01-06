الثلاثاء 2026-01-06 04:07 م

رئيس الجامعة الهاشمة يتفقد انتخابات الأندية الطلابية ويؤكد أهمية تعزيز دور الشباب والأنشطة الطلابية
الوكيل الإخباري-   تفقد الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية انتخابات الأندية الطلابية التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء حيث شهدت صناديق الاقتراع منذ التاسعة صباحاً إقبالاً متزايدًا من الطلبة، وسط أجواء تنظيمية دقيقة ضمنت نزاهة العملية ومصداقيتها.اضافة اعلان


وأكد الدكتور الحياري خلال جولته الميدانية التي رافقه فيها نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عوني اطرادات وعميد شؤون الطلبة/رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور أيمن عليمات، أن الانتخابات الطلابية تمثل رافعة أساسية لممارسة الحياة الديمقراطية داخل الجامعة وتساهم في تمكين الطلبة وتعزيز دورهم الوطني الفاعل بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي ونظام ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، كما تعد أداة حضارية تسهم في صناعة القيادات الشبابية القادرة على تحمل المسؤولية، وتمنحهم فرصة لاكتساب مهارات الحوار والتفاوض والعمل الجماعي الأمر الذي يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والشفافية.
 
 


