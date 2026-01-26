رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مركز جامعة الشرق الأوسط للعلاج الحكمي

وكان في استقبال العيسوي رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الأسبق الدكتور يعقوب ناصر الدين ورئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين ونائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد اللوزي وعميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور.
وحضر حفل الافتتاح النائب حابس الفايز والعين السابق غازي الطيب وعمداء كليات وأعضاء من الهيئتين التدريسية والأكاديمية وممثلين عن المجتمع المحلي.
وجال العيسوي في مرافق المركز ومختبراته حيث استمع من عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتور أنس الأشرم إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المركز وطبيعة الأجهزة الطبية الحديثة التي يضمها ودورها في تعزيز الجانب التطبيقي والتدريبي للطلبة.
كما قدمت عميدة كلية التمريض الدكتورة سميرة الحباشة عرضا حول مختبرات المركز وما توفره من بيئة تعليمية متقدمة تسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وفق أحدث المعايير.
وشمل حفل الافتتاح عرض فيلم توثيقي عن الجامعة تناول نشأتها والاعتمادات الدولية التي حصلت عليها والبيئة الجامعية المتكاملة التي توفرها لطلبتها بما ينسجم مع رسالتها في الاستثمار بالإنسان باعتباره الهدف الأسمى للعملية التعليمية.
وأكد العيسوي أن إنشاء مركز العلاج الحكمي الطبيعي يشكل خطوة نوعية تعكس وعيا حقيقيا بأهمية ربط التعليم الأكاديمي بحاجات المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المركز يجسد نموذجا عمليا لمساهمة الجامعات بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية، وفي الوقت ذاته إتاحة فرص تدريب تطبيقي حقيقية للطلبة بإشراف أكاديمي مهني.
