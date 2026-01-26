الإثنين 2026-01-26 07:47 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مركز جامعة الشرق الأوسط للعلاج الحكمي

العيسوي: المركز يجسد نموذجا عمليا لمساهمة الجامعات في تحسين جودة حياة المواطنين
العيسوي: المركز يجسد نموذجا عمليا لمساهمة الجامعات في تحسين جودة حياة المواطنين
 
الإثنين، 26-01-2026 06:51 م

الوكيل الإخباري-   رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الاثنين وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي افتتاح مركز جامعة الشرق الأوسط للعلاج الحكمي (الطبيعي)، الذي يقدم خدماته مجانا لأبناء المجتمع المحلي من خلال الطلبة وبإشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريس المختصين.

وكان في استقبال العيسوي رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الأسبق الدكتور يعقوب ناصر الدين ورئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين ونائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد اللوزي وعميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور.

وحضر حفل الافتتاح النائب حابس الفايز والعين السابق غازي الطيب   وعمداء كليات وأعضاء من الهيئتين التدريسية والأكاديمية وممثلين عن المجتمع المحلي.

وجال العيسوي في مرافق المركز ومختبراته حيث استمع من عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتور أنس الأشرم إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المركز وطبيعة الأجهزة الطبية الحديثة التي يضمها ودورها في تعزيز الجانب التطبيقي والتدريبي للطلبة.

كما قدمت عميدة كلية التمريض الدكتورة سميرة الحباشة عرضا حول مختبرات المركز وما توفره من بيئة تعليمية متقدمة تسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وفق أحدث المعايير.

اضافة اعلان


وشمل حفل الافتتاح عرض فيلم توثيقي عن الجامعة تناول نشأتها والاعتمادات الدولية التي حصلت عليها والبيئة الجامعية المتكاملة التي توفرها لطلبتها بما ينسجم مع رسالتها في الاستثمار بالإنسان باعتباره الهدف الأسمى للعملية التعليمية.


وأكد العيسوي أن إنشاء مركز العلاج الحكمي الطبيعي يشكل خطوة نوعية تعكس وعيا حقيقيا بأهمية ربط التعليم الأكاديمي بحاجات المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المركز يجسد نموذجا عمليا لمساهمة الجامعات بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية، وفي الوقت ذاته إتاحة فرص تدريب تطبيقي حقيقية للطلبة بإشراف أكاديمي مهني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تطبيقات النقل الذكية

أخبار محلية "النقل البري": 100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية

العيسوي يعزي عشيرة القرعان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة القرعان

العيسوي: المركز يجسد نموذجا عمليا لمساهمة الجامعات في تحسين جودة حياة المواطنين

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مركز جامعة الشرق الأوسط للعلاج الحكمي

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار رعدية بهذا الموعد

اتفاقية تعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومنظمة أمديست

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومنظمة أمديست

ا

شؤون برلمانية "السياحة النيابية" تزور جمعية وكلاء السياحة

ب

اقتصاد محلي 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ل

أخبار محلية بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية



 






الأكثر مشاهدة