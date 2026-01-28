رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات مجتمعية تطوعية

وأكد العيسوي أن أبواب الديوان الملكي مفتوحة أمام جميع الأردنيين، كما أراد جلالة الملك، وأن الهدف دائمًا هو الاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم، والعمل على خدمتهم ودعمهم بما يحقق المصلحة العامة ويعزز التواصل المباشر مع المواطنين.
وتحدث العيسوي، خلال لقائه وفد جمعية مواكب النور الخيرية، عن مسار التحديث الوطني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة، والحفاظ على استقرار المملكة، ومواكبة التغيرات التي تحدث في المنطقة والعالم.
وأشار العيسوي إلى أن التوجيهات الملكية بإعداد خطة لتطوير القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تهدف إلى جعل الجيش أكثر جاهزية، وتحديث قدراته، بما يساعد على حماية الوطن وأمن المواطنين.
وأكدوا أنهم يعملون ضمن رؤية جلالة الملك التي تشدد على أهمية العمل التطوعي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، لما له من أثر مباشر في خدمة الفئات المحتاجة وترسيخ قيم التكافل والتماسك الاجتماعي في المجتمع الأردن
