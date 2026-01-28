رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات مجتمعية تطوعية

الأربعاء 2026-01-28 04:59 م

الأربعاء، 28-01-2026 04:27 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من لجنة رعاية شؤون المقابر الإسلامية (جمعية بيت الدفن)، ووفدا من سيدات جمعية مواكب النور الخيرية، خلال لقاءين منفصلين.

وأكد العيسوي أن أبواب الديوان الملكي مفتوحة أمام جميع الأردنيين، كما أراد جلالة الملك، وأن الهدف دائمًا هو الاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم، والعمل على خدمتهم ودعمهم بما يحقق المصلحة العامة ويعزز التواصل المباشر مع المواطنين.

وتحدث العيسوي، خلال لقائه وفد جمعية مواكب النور الخيرية، عن مسار التحديث الوطني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة، والحفاظ على استقرار المملكة، ومواكبة التغيرات التي تحدث في المنطقة والعالم.

وأشار العيسوي إلى أن التوجيهات الملكية بإعداد خطة لتطوير القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تهدف إلى جعل الجيش أكثر جاهزية، وتحديث قدراته، بما يساعد على حماية الوطن وأمن المواطنين.

وأعرب المتحدثون باسم الوفدين عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يضع المصلحة الوطنية العليا في مقدمة أولوياته، ويولي المواطن الأردني الاهتمام والرعاية باعتباره محور التنمية وغايتها.

وأكدوا أنهم يعملون ضمن رؤية جلالة الملك التي تشدد على أهمية العمل التطوعي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، لما له من أثر مباشر في خدمة الفئات المحتاجة وترسيخ قيم التكافل والتماسك الاجتماعي في المجتمع الأردن

 
 




