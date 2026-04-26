الأحد 2026-04-26 07:14 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك

الأحد، 26-04-2026 05:59 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من "أكاديمية شباب الكرك.

وفي بداية اللقاء، نقل العيسوي لأعضاء الوفد تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بجميع الأردنيين والأردنيات، وتقديرهما العالي لعزيمتهم الصادقة في بناء الوطن وصون منجزاته.

وأكد العيسوي أن الديوان الملكي الهاشمي، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، سيبقى بيتاً مفتوحاً أمام جميع الأردنيين.

 

وأشار إلى الحرص الملكي على تمكين الشباب واستغلال قدراتهم الابتكارية، باعتبارهم المحرك الأساسي لمسيرة التحديث الوطني.

 

من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد الرعاية التي يوليها جلالة الملك وسمو ولي العهد بقطاع الشباب، معتبرين أن هذا الاهتمام يمنحهم الحافز الأكبر للعطاء.

 

واستعرضوا مسيرة الأكاديمية، بوصفها مؤسسة وطنية غير ربحية تُعنى بتطوير الواقع الرياضي والشبابي، لافتين إلى أن الأكاديمية نجحت، خلال 3 سنوات، في مد جسورها عبر فروع متعددة شملت مختلف مناطق محافظة الكرك، وامتد أثرها ليشمل شباباً من المحافظات المجاورة.

 
 


أحدث الأخبار

ل

الأكثر مشاهدة

 