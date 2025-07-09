رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأربعاء، مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء، والتي يتم تنفيذها بتوجيهات ملكية سامية.



ففي منطقة الفحيص، زار العيسوي، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فيصل المساعيد، ورئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس عماد الحياري، مشروع مدينة "أيزو" التعليمية والتقنية، أحد مشاريع مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذها في مختلف المحافظات.



واطلع العيسوي خلال جولته في مرافق المشروع على مراحل التنفيذ، حيث استمع إلى إيجاز قدمه مدير المشروع محمد آل خطاب حول مكوناته والخطة التشغيلية المستقبلية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 80 بالمئة.



ويهدف المشروع إلى توفير 200 فرصة عمل مباشرة وفرص تدريبية لأبناء المجتمع المحلي، ضمن مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والحواسيب، وتكنولوجيا المعلومات.



ويشتمل المصنع على خطوط إنتاج لأجهزة ذكية كالحواسيب والهواتف والأجهزة اللوحية والشاشات التفاعلية، إضافة إلى أكاديمية تعليمية ومختبرات تدريبية وبحثية، بما يعزز الدمج بين التعليم والصناعة.

وفي مدينة السلط، تفقد العيسوي، بحضور المساعيد، ورئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ومساعد أمين عام وزارة الشباب، مدير شباب البلقاء أحمد الحديدي، مشروع تطوير مجمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الرياضي، الذي جاء تنفيذه بتوجيهات ملكية سامية.



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