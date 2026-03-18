رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في جرش

الوكيل الإخباري- في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف العيسوي، الأربعاء، بجولة ميدانية في محافظة جرش، لتفقد سير العمل في عدد من مشاريع المبادرات الملكية السامية.

اضافة اعلان



واستهل العيسوي جولته بتفقد مشروع إنشاء 15 مسكنا للأسر العفيفة في منطقة برما، والذي ينفذ بتوجيهات ملكية سامية ضمن برنامج يشمل إنشاء 1300 وحدة سكنية في مختلف المحافظات والبوادي.



واطلع العيسوي، بحضور محافظ جرش مالك الخريسات ورئيس لجنة بلدية برما الجديدة عباس الموانيس، على سير العمل في المشروع الذي ينفذ بنظام البناء الجاهز، واستمع إلى إيجاز من القائمين عليه حول مراحل التنفيذ وتقدم سير العمل، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 70%.



وفي منطقة نحلة، تفقد رئيس الديوان الملكي مشروع إنشاء مدرسة نحلة الأساسية للبنين، التي جاء إنشاؤها بناء على توجيهات ملكية خلال لقاءات جلالة الملك مع أبناء المحافظة.



وجال العيسوي في مرافق المدرسة بحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ومحافظ جرش ورئيس لجنة بلدية المعراض محمود خوالدة، حيث شارفت الأعمال التنفيذية فيها على الانتهاء.



وتضم مرافق المدرسة 12 غرفة صفية، ومختبرات، ومكاتب إدارية وغرفا للمعلمين، وملعب كرة سلة، وحضانة أطفال، إضافة إلى ساحات ومرافق عامة.



وأعرب أبناء منطقة نحلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على جهوده المتواصلة ومبادراته الملكية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المناطق، مؤكدين أن مبادرة إنشاء مدرسة نحلة الأساسية للبنين تُعد خطوة مهمة في دعم القطاع التعليمي في المنطقة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم،



وشملت الجولة التفقدية زيارة حديقة زين في قصبة جرش، وجال العيسوي، بحضور محافظ جرش ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين.



واطلع العيسوي، خلال الجولة، على الحديقة وأعمال الصيانة التي نفذت فيها وشملت تركيب وحدات ألعاب رملية ومطاطية من خلال المبادرات الملكية، بهدف توفير مرافق ترفيهية آمنة للأطفال.



ويأتي تزويد الحديقة بوحدات ألعاب الأطفال من خلال المبادرات الملكية ضمن مبادرة حدائق آمنة التي تم من خلالها تركيب ما يزيد على 250 وحدة ألعاب بمواصفات عالمية في مختلف مناطق المملكة حتى الآن.



وخلال الجولة أكد بني ياسين أن المبادرات الملكية السامية تشكل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، لما تحمله من استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين وأولوياتهم.



وقدم بني ياسين إيجازا حول أداء بلدية جرش الكبرى، استعرض فيه أبرز المشاريع والخطط التي تنفذها البلدية في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة.



واختتم العيسوي جولته بتفقد مشروع مشغل الرايات والأعلام والملابس المهنية التابع لجمعية سيدات جرش الخيرية، والذي تم تجهيزه بالآلات والمعدات اللازمة من خلال المبادرات الملكية.



وثمّنت رئيسة الجمعية هبة زريقات، المبادرة الملكية التي مكّنت الجمعية من تحقيق أهدافها، سواء من حيث الحفاظ على التراث المحلي وتعزيزه، أو في مجال تمكين السيدات اقتصاديا، إضافة إلى الارتقاء بجودة الإنتاج وتطويره بما يتناسب مع متطلبات السوق، مؤكدة أن هذا الدعم شكل نقلة نوعية في عمل الجمعية وفتح آفاقاً جديدة أمامها.



وأشارت زريقات إلى أن الرؤية المستقبلية للجمعية خلال العامين المقبلين تتمثل في التوسع نحو تصدير منتجاتها إلى خارج الأردن، وزيادة عدد العاملات ليصل إلى 50 سيدة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشاريع الإنتاجية التي تنفذها الجمعية.



ويوفر المشروع حاليا فرص عمل لعشر فتيات من الأسر الفقيرة بعد أن تم تدريبهن على العمل في المشغل.