رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال جامعة الزرقاء بعيد الاستقلال

وحضر الاحتفال رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة، ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، وممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع غفير من طلبة الجامعة.
وفي كلمة له خلال الحفل، أشار المهندس سمير الحباشنة إلى أن ذكرى الاستقلال ليست مجرد مناسبة وطنية، بل هي توثيق لقصة نجاح أردنية صاغتها الرؤية الهاشمية السديدة على مر العقود. وأوضح الحباشنة أن المملكة، وهي تعبر عقدها الثامن، تثبت للعالم كيف يمكن لبناء الدولة أن يستمر ويتطور، مستنداً إلى ثلاثية ذهبية تتمثل في: قيادة هاشمية حكيمة، ووعي المواطنين وتلاحمهم، ومنعة المؤسسات الوطنية التي شكلت حصناً منيعاً في وجه التحديات كافة.
واعتبر أن ذكرى الاستقلال تشكل عند جميع الأردنيين حالة وجدانية كامنة، يعبرون فيها عن فخرهم ببلدهم العربي القائم على رسالة ومبادئ الثورة العربية الكبرى.
وسلط الحباشنة الضوء على الحضور الأردني الفاعل في المحافل الدولية بفضل الرؤية الملكية السديدة، والتي جعلت من الأردن رمزاً للحكمة والاتزان في المنطقة، مشيراً إلى الثوابت الأردنية الراسخة في مناصرة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
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