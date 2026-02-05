رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال جامعة جدارا بعيد ميلاد جلالة الملك

وأكد رئيس هيئة مديري الجامعة الدكتور شكري المراشدة، أن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك تمثل رسالة وفاء للوطن وقائده، وتجديدًا للعهد بالولاء المطلق للقيادة الهاشمية، والالتزام برسالة الإسلام الخالدة وقيمه الدينية.
وأشار، في كلمة له خلال الحفل، إلى أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تعكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية والقيادة الهاشمية الحكيمة.
وأوضح المراشدة أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار، رغم ما يحيط به من حرائق وأزمات في الإقليم، يشكل دليلًا واضحًا على حكمة القيادة الهاشمية ورشد مسيرتها، وتناغم الشعب الأردني الواعي والمخلص مع قيادته ووطنه.
