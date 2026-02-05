الخميس 2026-02-05 05:06 م

رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال جامعة جدارا بعيد ميلاد جلالة الملك

الخميس، 05-02-2026 04:20 م
الوكيل الإخباري-    رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، الاحتفال الذي نظمته جامعة جدارا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني،  بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية ومجتمعية وجمع غفير من طلبة الجامعة. اضافة اعلان


وأكد رئيس هيئة مديري الجامعة الدكتور شكري المراشدة، أن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك تمثل رسالة وفاء للوطن وقائده، وتجديدًا للعهد بالولاء المطلق للقيادة الهاشمية، والالتزام برسالة الإسلام الخالدة وقيمه الدينية. 

وأشار، في كلمة له خلال الحفل، إلى أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تعكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية والقيادة الهاشمية الحكيمة.

وأوضح المراشدة أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار، رغم ما يحيط به من حرائق وأزمات في الإقليم، يشكل دليلًا واضحًا على حكمة القيادة الهاشمية ورشد مسيرتها، وتناغم الشعب الأردني الواعي والمخلص مع قيادته ووطنه.
 
 


