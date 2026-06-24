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رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال عشيرة الشرعة بالأعياد الوطنية

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جانب من الاحتفال
 
الأربعاء، 24-06-2026 10:05 م

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، مساء الثلاثاء، في منطقة الباعج، بمحافظة المفرق، احتفال عشيرة الشرعة بالأعياد الوطنية، بحضور محافظ المفرق فراس أبو قاعود، والوزير الأسبق سعد جابر، وعدد من الشيوخ والوجهاء وأبناء المنطقة.

واستُهل الاحتفال بعرض تناول مسيرة التطور التي شهدها الأردن منذ الاستقلال، وما تحقق من إنجازات بعهد جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، وانعكاساتها على مختلف مناطق المملكة.

وأعرب الداعي للحفل الشيخ أمجد ندى الشرعة، عن اعتزاز أبناء العشيرة بالقيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وما يواصلانه من جهود في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التقدم والبناء.

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وتحدث الشيخ نايف ندى الشرعة عن دلالات الأعياد الوطنية التي يحتفي بها الأردنيون في هذه الفترة، والمتمثلة بعيد الاستقلال وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، مؤكداً أنها مناسبات وطنية تجسد مسيرة الدولة الأردنية وقيم الحرية والسيادة والانتماء.


وأشار إلى أن الاستقلال شكل محطة مفصلية في تاريخ الأردن، جسدت إرادة الأردنيين في بناء دولتهم الحديثة وترسيخ سيادتها، فيما مثلت الثورة العربية الكبرى التي أطلقها الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه، انطلاقة لمشروع عربي نهضوي قائم على قيم التحرر والكرامة ومواجهة الظلم والاستبداد.


وأكد الشرعة أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية يشكلون الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية، مشيداً بما يقدمونه من تضحيات وجهود في سبيل الأردن وأبنائه.


وجدد التأكيد على التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، ومواصلة العمل والعطاء لخدمة الوطن والحفاظ على منجزاته.


وتخلل الاحتفال فقرات شعرية وطنية قدمها الشاعران نواف ندى الشرعة ووعد الشرعة، إلى جانب عروض تراثية وشعرية لفرقة سامر البادية الوسطى، وفقرات غنائية وطنية أحياها الفنان بشار السرحان وفرقة حوران.

وفي ختام الاحتفال، جرى تكريم راعي الحفل.

 
 


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