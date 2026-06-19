رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال فرع نقابة مهندسي اربد بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الاحتفال الوطني الذي نظمه فرع نقابة المهندسين الأردنيين في إربد، اليوم الجمعة ، في مجمع النقابات المهنية، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور شخصيات رسمية ونيابية، وممثلين عن الهيئات الشبابية والإدارية.



وقال رئيس فرع النقابة في إربد، المهندس محمود الربابعة، إن ثمانين عاماً من الاستقلال تجسد مسيرة بناء وإنجاز قادتها القيادة الهاشمية الحكيمة وشارك في صنعها الأردنيون بإخلاص وتفانٍ، منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى وقيام الدولة الأردنية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين، وصولاً إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود مسيرة التحديث والتطوير، بمساندة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وأضاف أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية شكلوا على الدوام الدرع الحصين للوطن وحماة منجزاته، مستذكراً بطولات القوات المسلحة الأردنية وتضحيات الشهداء في الدفاع عن الأردن والأمة.



كما أكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل مسؤولية تاريخية ووطنية، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات، انطلاقاً من مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

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