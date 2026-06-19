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رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال فرع نقابة مهندسي اربد بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية

رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال فرع نقابة مهندسي اربد بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال فرع نقابة مهندسي اربد بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية
 
الجمعة، 19-06-2026 07:49 م

الوكيل الإخباري-   رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن  العيسوي،  الاحتفال الوطني الذي نظمه  فرع نقابة المهندسين الأردنيين في إربد، اليوم الجمعة ، في مجمع النقابات المهنية، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور شخصيات رسمية ونيابية، وممثلين عن الهيئات الشبابية والإدارية.

وقال رئيس فرع النقابة في إربد، المهندس محمود الربابعة، إن ثمانين عاماً من الاستقلال تجسد مسيرة بناء وإنجاز قادتها القيادة الهاشمية الحكيمة وشارك في صنعها الأردنيون بإخلاص وتفانٍ، منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى وقيام الدولة الأردنية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين، وصولاً إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود مسيرة التحديث والتطوير، بمساندة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأضاف أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية شكلوا على الدوام الدرع الحصين للوطن وحماة منجزاته، مستذكراً بطولات القوات المسلحة الأردنية وتضحيات الشهداء في الدفاع عن الأردن والأمة.

كما أكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل مسؤولية تاريخية ووطنية، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات، انطلاقاً من مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

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ولفت  الربابعة إلى  الدور الريادي للمهندس الأردني ونقابة المهندسين في مسيرة التنمية والبناء، من خلال الإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز النهضة العمرانية والاقتصادية، مشدداً على أن حماية منجزات الاستقلال تتطلب الاستثمار في العلم والمعرفة والكفاءات الوطنية.

وباسم المتقاعدين العسكريين ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الأسبق العين محمود  فريحات،  كلمة أكد فيها أن استقلال الأردن شكّل محطة  تحول تاريخية أسست لدولة قوية قائمة على قيم الحرية والكرامة والاعتماد على الإنسان، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – والأجهزة الأمنية كانت وما تزال الدرع الحصين للوطن وحامية منجزاته.

وأشار إلى أن نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية  سطروا صفحات مشرقة من البطولة والتضحية في الدفاع عن الوطن والأمة، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يواصل مسيرته بثبات واقتدار، مستنداً إلى وحدة شعبه وكفاءة مؤسساته، ومتمسكاً بثوابته الوطنية والقومية

واشتملت الاحتفالية على عروض فنية وتراثية تضمنت فقرات  من الدبكة الأردنية والأغاني الوطنية قدمتها فرقة "كفر جايز"، إلى جانب معزوفات موسيقية وطنية قدمتها جوقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية.

كما تخلل الحفل تكريم معالي راعي الاحتفال، يوسف العيسوي، بالإضافة إلى تكريم نادي الحسين إربد احتفاءً بإنجازاته الرياضية المتميزة، ليتواصل بعد ذلك تقديم العروض الفنية والتراثية التي اختتمت بها الفعاليات.

 
 


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