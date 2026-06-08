رئيس الديوان الملكي يرعى حفل عشيرة الحويان بالذكرى الثمانين للاستقلال

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، الاحتفال الوطني الذي أقامته عشيرة الحويان بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور شخصيات وطنية، وقيادات رسمية، وشيوخ ووجهاء العشائر، وفعاليات مجتمعية.

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