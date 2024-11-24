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رئيس الديوان الملكي يزور مندوبا عن الملك مصابي الأمن العام جراء حادثة الرابية

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يوسف العيسوي
الأحد، 24-11-2024 12:01 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، عاد رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي مصابي الأمن العام جراء حادثة الرابية.

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وكشف مصدر أمني أن مطلق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية فجر الأحد مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات.


وبيّن أن من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر.


ولفت، أن منفذ العمل الإرهابي، كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق العيارات النارية تجاه طاقم دورية أمنية (نجدة) كانت موجودة في المكان قاصدا قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكي كان مخبئا بحوزته، إضافة إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة.


وأضاف أن رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع.


وأوضح، أن رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد إصابتهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات مستمرة بشأن الحادثة.

 
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