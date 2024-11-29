رئيس الديوان الملكي يستقبل الحاجة وضحة

وأبلغ العيسوي، الحاجة الشهاب أنه، وبناءً على توجيهات جلالة الملك، تم توفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لها من خلال الخدمات الطبية الملكية، في جميع الاختصاصات، التي تحتاجها، إلى جانب تلبية جميع احتياجاتها، وبما يوفر الحياة الكريمة لها.
وأكد العيسوي أنه، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، فإن الديوان الملكي على استعداد لتلبية أية متطلبات تحتاجها الحاجة الشهاب.
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