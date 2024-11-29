رئيس الديوان الملكي يستقبل الحاجة وضحة

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الوكيل الإخباري- تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الجمعة، الحاجة وضحة الشهاب، التي ظهرت في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تتحدث فيه عن أوضاعها المعيشية الصعبة. اضافة اعلان





وأبلغ العيسوي، الحاجة الشهاب أنه، وبناءً على توجيهات جلالة الملك، تم توفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لها من خلال الخدمات الطبية الملكية، في جميع الاختصاصات، التي تحتاجها، إلى جانب تلبية جميع احتياجاتها، وبما يوفر الحياة الكريمة لها.



وأكد العيسوي أنه، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، فإن الديوان الملكي على استعداد لتلبية أية متطلبات تحتاجها الحاجة الشهاب.