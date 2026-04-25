رئيس الديوان الملكي يعزي ال إرشيد وعشيرتي الحديد والمجالي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة أم السماق بالعاصمة عمان، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل ارشيد، معربًا عن أصدق مشاعر المواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وفي منطقة جبل الحديد بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد الركن محمد ضيف الله مناور الحديد، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحديد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المجالي وذوي المرحوم فواز فرحان المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
