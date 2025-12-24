رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالزرقاء

12:55 م

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الأربعاء، في محافظة الزرقاء، حديقة عامة في مخيم الزرقاء، التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشائها عقب لقائه مع وجهاء المخيمات، ضمن مجموعة من المشاريع في جميع المخيمات من خلال المبادرات الملكية.





وجال العيسوي، بحضور محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، في مرافق الحديقة، حيث استمع إلى شرح من المشرفين حول الخدمات والوسائل الترفيهية التي توفرها لأبناء المخيم، إذ تتضمن مناطق ألعاب مطاطية ورملية آمنة، وأسوارا خارجية، ومقاعد للجلوس ومظلات وغرفة حارس إلى جانب ملعب كرة قدم ذا أرضية من النجيل الصناعي.



وتشكل الحديقة متنفسا لأبناء مخيم الزرقاء والمناطق المجاورة.



كما تفقد العيسوي مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي، التي تم إعادة تأهيلها ضمن المبادرات الملكية بالشراكة مع البنك العربي في ضوء المطالب المتكررة لأبناء المجتمع المحلي خلال الزيارات الملكية للمحافظة، إذ يعود تاريخ إنشائها لأكثر من 25 عاما بتمويل من البنك العربي. ويمثل هذا المشروع نموذجا للشراكة بين المبادرات الملكية والقطاع الخاص في إطار مسؤوليته المجتمعية.



واطلع العيسوي، خلال جولة في مرافق المشروع، على مجريات العمل في الحديقة التي شارفت على الانتهاء، وبحضور محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، والمديرة العامة للبنك العربي رندة الصادق، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء خالد الخشمان، ومدير الاتصال المؤسسي في البنك العربي طارق الحاج حسن ومدير العمليات في مؤسسة عبدالحميد شومان إيهاب الزيتاوي ومديرة الاتصال في المؤسسة فرح أبو عيشة.



واستمع العيسوي، إلى إيجاز حول الخدمات التي تقدمها الحديقة والمكتبة، ودورها في تعزيز البعد المجتمعي لجميع الفئات العمرية.



وتعد مؤسسة عبدالحميد شومان ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية.



ويضم المشروع مبنى لمكتب "عبد الحميد شومان" فرع الزرقاء تتكون من طابقين وتحتوي على قاعات متعددة الأغراض وقاعات أنشطة لليافعين والأطفال وتقدم خدمات ثقافية متنوعة لجميع فئات المجتمع ومهيأة لذوي الإعاقة وتخدم جميع الفئات العمرية.



وتحتوي الحديقة على وحدتي ألعاب أطفال (مطاطية ورملية) ومبان إدارية وخدمية لبلدية الزرقاء، التي ستتولى إدارة وتشغيل الحديقة.



كما تفقد العيسوي، بحضور المحافظ أبو قاعود ومدير مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية العقيد محمد قديسات، مشروع إنشاء مدرسة الثقافة العسكرية في لواء الرصيفة للاطلاع على سير العمل في هذا الصرح التعليمي الحيوي، الذي جاء إنشاؤه ترجمة للتوجيهات الملكية السامية.

