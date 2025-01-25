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رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بمحافظة مادبا

العيسوي: المبادرات الملكية تسعى لتلبية احتياجات ومطالب المجتمعات المحلية وتحسين نوعية الخدمات
العيسوي: المبادرات الملكية تسعى لتلبية احتياجات ومطالب المجتمعات المحلية وتحسين نوعية الخدمات
السبت، 25-01-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، مشاريع مبادرات ملكية، في محافظة مادبا، والتي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، بتنفيذها خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء المحافظة.

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وفي تصريحات صحفية، قال العيسوي إن المبادرات الملكية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، تأتي استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين التي تُقدم خلال زيارات ولقاءات جلالة الملك التواصلية مع أبناء شعبه في مختلف مناطق المملكة، وتعكس الحرص الملكي واهتمامه الكبير بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

 

وأضاف أن هذه المبادرات المتنوعة تسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف المجالات، ومنها إنشاء وإعادة تأهيل الحدائق العامة والملاعب الرياضية لخدمة الأهالي وتوفير بيئة آمنة للأطفال والشباب والأسر لقضاء أوقاتهم وممارسة نشاطاتهم المختلفة.

 
gnews

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