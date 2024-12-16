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رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية بثبات وأمل
العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية بثبات وأمل
الإثنين، 16-12-2024 02:59 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن سجل الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، مليء بالمواقف العروبية والإنسانية المشرفة والشجاعة، وأن تلك المواقف هي مصدر فخر واعتزاز كل أردني وعربي حر.

وأضاف العيسوي ان السياسية الحصيفة لجلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي الأردنيين وتماسكهم، والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، جعلت من الأردن موطنا للعدل والحرية وواحة أمن واستقرار وملاذا لكل مظلوم، رغم الأزمات والحروب، التي تعصف في المنطقة.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية بثبات وأمل، مشيرا إلى أن رؤى وتوجيهات وتطلعات جلالة الملك، ترسم خارطة طريق شاملة لمستقبل أفضل للأردن والأردنيين، وتعزز من المنجز، وتؤكد على الثوابت، وتجعل من الأردن الهاشمي أقوى، في الدفاع عن مصالحه ومستقبله وعن قضايا أمته.

جاء ذلك خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدين من أبناء عشيرة الحجازين وأبناء من عشيرة الهنداوي، في لقاءين منفصلين.

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من جهتهم، قال المتحدثون إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يرسخ قيم الوحدة والحرية والحياة الفضلى، مؤكدين دعمهم وتأييدهم لمواقف جلالة الملك وجهوده على مختلف المستويات.

وأعربوا عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ولفتوا إلى أهمية الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية، التي يقودها جلالة الملك، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لنصرة الاشقاء العرب والتخفيف من معاناتهم، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. 

 
gnews

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