الثلاثاء 2025-05-27 12:11 م
 

رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي
رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-     التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفد مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، برئاسة الدكتورة أمل الهدابي.اضافة اعلان


وأكد العيسوي أن العلاقات الأردنية الإماراتية تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتفاهم، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدًا بمستوى التعاون المتقدم بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه بأن يشكل المجلس منصة واعدة لتعزيز الشراكة بين سيدات الأعمال في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية، مثمنًا الدور المتنامي للمرأة الأردنية والعربية في ريادة الأعمال.

   وأشار العيسوي إلى أن المرأة الأردنية حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات، بفضل دعم جلالة الملك ورؤيته المستندة إلى التحديث الشامل.

وأكد العيسوي أن الديوان الملكي، وبتوجيهات من جلالة الملك، يفتح أبوابه للمبادرات الهادفة، ومستعد لتقديم كل أشكال الدعم التي تسهم في إنجاح أعمال المجلس.

من جانبها، عبّرت الدكتورة الهدابي عن تطلع المجلس إلى توسيع مجالات التعاون بين سيدات الأعمال في الأردن والإمارات، وتفعيل الشراكات في قطاعات حيوية، لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، للانتقال من مرحلة التمكين إلى التأثير الفاعل في الاقتصاد.

 وبينت أن المجلس يهدف إلى دعم المشاريع الناشئة وتعزيز دور المرأة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على توفير بيئة أعمال مستدامة وشاملة، تدعم حضورها في مختلف المجالات، وتعزز الشركات وتبادل الخبرات.

وقدّمت الدكتورة الهدابي وعضوات المجلس التهنئة إلى جلالة الملك والشعب الأردني، بمناسبة عيد الاستقلال، متمنيات للأردن دوام التقدم والازدهار.
 
gnews

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