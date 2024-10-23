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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة النسور

المتحدثون: الملك يمثل صوت الحق والحامي الأمين للقدس ومقدساتها
المتحدثون: الملك يمثل صوت الحق والحامي الأمين للقدس ومقدساتها
الأربعاء، 23-10-2024 03:44 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وإسناد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ويبذل جهودا متواصلة من أجل إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف العيسوي أن الموقف الأردني الطليعي، المساند للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، برز  سواء في الخطاب السياسي، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان وتلك الانتهاكات، وفي تقديم المساعدات الإغاثية وكسر الحصار المفروض على القطاع.

ولفت، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفدا من أبناء عشيرة النسور، إلى أن الأردن ينطلق في مواقفه العروبية، من مبادىء وثوابت ومرتكزات وطنية، لا يحيد عنها، مهما كانت الظروف والتحديات.

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بدورهم، أعرب المتحدثون  عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وثمنوا جهود جلالة الملك، على الساحة الدولية، كصوت قوي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومساند لتطلعات الأشقاء في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 
gnews

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