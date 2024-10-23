رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة النسور

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وإسناد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ويبذل جهودا متواصلة من أجل إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.



وأضاف العيسوي أن الموقف الأردني الطليعي، المساند للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، برز سواء في الخطاب السياسي، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان وتلك الانتهاكات، وفي تقديم المساعدات الإغاثية وكسر الحصار المفروض على القطاع.



ولفت، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفدا من أبناء عشيرة النسور، إلى أن الأردن ينطلق في مواقفه العروبية، من مبادىء وثوابت ومرتكزات وطنية، لا يحيد عنها، مهما كانت الظروف والتحديات.

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