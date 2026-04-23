رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

الخميس، 23-04-2026 05:59 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفداً من تجمع أبناء محافظة الكرك
وخلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، استعرض العيسوي ملامح الرؤية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع التحديات الداخلية والتحولات الإقليمية، ضمن مقاربة تقوم على المواءمة بين مسارات التحديث ومتطلبات الاستقرار، بما يعزز منعة الدولة ويرسخ قدرتها على التعامل مع المتغيرات.

وتناول مجمل الجهود التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد، حيث يبرز الحراك السياسي والدبلوماسي كركيزة أساسية في توسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز حضور الأردن في القضايا الإقليمية والدولية، مع التمسك بثوابت السياسة الوطنية وأولوياتها.

وفي سياق قراءته للمشهد الإقليمي، أشار العيسوي إلى ما يؤكد عليه جلالة الملك من أن تعقيدات المنطقة المتسارعة تستدعي اعتماد نهج متوازن يقوم على وضوح الرؤية وصلابة الموقف، بما يحفظ مصالح المملكة ويعزز دورها في ترسيخ الاستقرار.

من جهتهم، أكد المتحدثون أن الكرك بقيت، وستبقى، على العهد سنداً راسخاً للقيادة الهاشمية، وحصناً منيعاً للوطن في مواجهة مختلف التحديات، مشددين على أنها لم تكن يوماً إلا درعاً قوياً لمؤسسة العرش وركيزة ثابتة في أحلك الظروف وأصعب المحطات.

وجددوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، ثابتين على عهد ووعد الآباء والأجداد في الولاء والانتماء، مؤكدين أن وحدة الصف الوطني تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، وأن الأردن سيبقى قوياً بثبات قيادته وشجاعة مواقفه وتماسك شعبه وصلابة جيشه.

 
 


