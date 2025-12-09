رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل

واستعرض الوفد، في اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، مشروع وطني تقوم عليه الجماعة للدفاع عن اللغة العربية، الهادف إلى ترسيخ الوعي اللغوي، وتوطين العلوم والمعارف بالعربية، وحماية الأجيال من تراجع حضور اللغة الأم، وتعزيز الاعتزاز بالعربية بوصفها ركناً من الهوية الوطنية.
ولفتوا إلى أن الجماعة ومن خلال المشروع أنجزت العديد من المبادرات والأنشطة من بينها إطلاق حملات للتوعية اللغوية، ومشاريع لتعريب بعض المفردات المتداولة، إضافة إلى مبادرات ثقافية لتعزيز مكانة العربية في الجامعات والمجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة منقل فحم داخل منزل
-
بيان من التربية بخصوص إمتحانات الدورة التكميلية للتوجيهي
-
إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني
-
الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا
-
للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي
-
%32.2 من العاملين في المطاعم السياحية غير أردنيين
-
9 مخالفات و32 بلاغا حصيلة حملة الحد من القيادة المتهورة بيومها الثاني
-
بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025