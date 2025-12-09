رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل

12:33 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفداً من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل. وفي مستهل اللقاء، ثمّن العيسوي الدور الوطني الذي تقوم به الجماعة وتبنّيها القضايا الوطنية والدفاع عن مواقف الأردن. اضافة اعلان





واستعرض الوفد، في اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، مشروع وطني تقوم عليه الجماعة للدفاع عن اللغة العربية، الهادف إلى ترسيخ الوعي اللغوي، وتوطين العلوم والمعارف بالعربية، وحماية الأجيال من تراجع حضور اللغة الأم، وتعزيز الاعتزاز بالعربية بوصفها ركناً من الهوية الوطنية.



ولفتوا إلى أن الجماعة ومن خلال المشروع أنجزت العديد من المبادرات والأنشطة من بينها إطلاق حملات للتوعية اللغوية، ومشاريع لتعريب بعض المفردات المتداولة، إضافة إلى مبادرات ثقافية لتعزيز مكانة العربية في الجامعات والمجتمع.

