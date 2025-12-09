الثلاثاء 2025-12-09 02:14 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل
الثلاثاء، 09-12-2025 12:33 م
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفداً من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل. وفي مستهل اللقاء، ثمّن العيسوي الدور الوطني الذي تقوم به الجماعة وتبنّيها القضايا الوطنية والدفاع عن مواقف الأردن.اضافة اعلان


واستعرض الوفد، في اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، مشروع وطني تقوم عليه الجماعة للدفاع عن اللغة العربية، الهادف إلى ترسيخ الوعي اللغوي، وتوطين العلوم والمعارف بالعربية، وحماية الأجيال من تراجع حضور اللغة الأم، وتعزيز الاعتزاز بالعربية بوصفها ركناً من الهوية الوطنية. 

ولفتوا إلى أن الجماعة ومن خلال المشروع أنجزت العديد من المبادرات والأنشطة من بينها إطلاق حملات للتوعية اللغوية، ومشاريع لتعريب بعض المفردات المتداولة، إضافة إلى مبادرات ثقافية لتعزيز مكانة العربية في الجامعات والمجتمع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم الى الاردن

قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

نقود أردنية

اقتصاد محلي بيانات: ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب بمقدار 274 مليون دينار في موازنة 2026

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

مع

طب وصحة علامتان في الفم قد تكشفان نقص فيتامين B12

فلقف

فن ومشاهير لبنان يصدر طابعا بريديا جديدا يكرّم زياد الرحباني



 






الأكثر مشاهدة