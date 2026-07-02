رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من "جماعة عمان لحوارات المستقبل"

وقد رحب العيسوي، بالوفد، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به "جماعة عمان لحوارات المستقبل" كحاضنة للنخب الفكرية، ومثمناً جهود أعضائها في تقديم دراسات معمقة تطرح حلولاً واقعية لقضايا وطنية استراتيجية، بما يعكس حرص مؤسسات المجتمع المدني على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.
واستمع العيسوي خلال اللقاء إلى عرضٍ حول محاور الدراسة التي شخصت الأزمة المائية التي يواجهها الأردن نتيجة تداخل الضغوط السكانية والتغير المناخي وتحديات البنية التحتية، مؤكدةً على ضرورة الانتقال نحو حلول عملية ومستدامة.
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