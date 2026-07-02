الخميس 2026-07-02 01:51 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من "جماعة عمان لحوارات المستقبل"

عرضت دراسة لها حول الأمن المائي
عرضت دراسة لها حول الأمن المائي
 
الخميس، 02-07-2026 12:39 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفداً من "جماعة عمان لحوارات المستقبل"، برئاسة بلال حسن التل، حيث جرى استعراض أبرز ما تضمنته ورقة السياسات التي أعدتها الجماعة حول واقع التحديات المائية في المملكة.

وقد رحب العيسوي، بالوفد، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به "جماعة عمان لحوارات المستقبل" كحاضنة للنخب الفكرية، ومثمناً جهود أعضائها في تقديم دراسات معمقة تطرح حلولاً واقعية لقضايا وطنية استراتيجية، بما يعكس حرص مؤسسات المجتمع المدني على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

واستمع العيسوي خلال اللقاء إلى عرضٍ حول محاور الدراسة التي شخصت الأزمة المائية التي يواجهها الأردن نتيجة تداخل الضغوط السكانية والتغير المناخي وتحديات البنية التحتية، مؤكدةً على ضرورة الانتقال نحو حلول عملية ومستدامة.

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وتناولت الدراسة مجموعة من الحلول الاستراتيجية، من أبرزها تسريع مشاريع تحلية المياه، وعلى رأسها الناقل الوطني، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أهمية خفض الفاقد المائي وإعادة تأهيل الشبكات، والتوسع في تقنيات حصاد المياه ومعالجة المياه العادمة.

 
 


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