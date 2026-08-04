رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من لجان الأحياء والتوعية والاتصال بالزرقاء

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأن قوة الأردن تستند إلى وعي أبنائه وتكاتفهم، والتأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات التطوعية واللجان المجتمعية في ترسيخ قيم التكافل والتعاون.



جاء خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وفدا يمثل لجان الأحياء والتوعية والاتصال في بلدية الزرقاء، حيث نقل للحضور تحيات جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق في أداء رسالتهم الوطنية والمجتمعية.



ولفت العيسوي إلى أن لجان الأحياء تمثل شريكا أساسيا للمؤسسات الرسمية، بما تقوم به من جهود في خدمة المواطنين، ورصد احتياجاتهم، والمساهمة في دعم المؤسسات الخدمية، وتعزيز التواصل بينها وبين المجتمع المحلي، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

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