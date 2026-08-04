رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من لجان الأحياء والتوعية والاتصال بالزرقاء

جاء خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وفدا يمثل لجان الأحياء والتوعية والاتصال في بلدية الزرقاء، حيث نقل للحضور تحيات جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق في أداء رسالتهم الوطنية والمجتمعية.
ولفت العيسوي إلى أن لجان الأحياء تمثل شريكا أساسيا للمؤسسات الرسمية، بما تقوم به من جهود في خدمة المواطنين، ورصد احتياجاتهم، والمساهمة في دعم المؤسسات الخدمية، وتعزيز التواصل بينها وبين المجتمع المحلي، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.
وأشادوا بالجهود التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد، في تعزيز مسيرة التنمية والتحديث، ودعم الشباب وتمكينهم، وترسيخ نهج العمل والإنجاز، بما يسهم في بناء الأردن وتعزيز مناعته، والحفاظ على أمنه واستقراره ومصالحه العليا.
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