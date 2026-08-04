الثلاثاء 2026-08-04 01:26 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من لجان الأحياء والتوعية والاتصال بالزرقاء

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من لجان الأحياء والتوعية والاتصال بالزرقاء
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من لجان الأحياء والتوعية والاتصال بالزرقاء
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري-  أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأن قوة الأردن تستند إلى وعي أبنائه وتكاتفهم، والتأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات التطوعية واللجان المجتمعية في ترسيخ قيم التكافل والتعاون.

 جاء خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وفدا يمثل لجان الأحياء والتوعية والاتصال في بلدية الزرقاء، حيث نقل للحضور تحيات جلالته وسمو  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق في أداء رسالتهم الوطنية والمجتمعية.

ولفت العيسوي إلى أن لجان الأحياء تمثل شريكا أساسيا للمؤسسات الرسمية، بما تقوم به من جهود في خدمة المواطنين، ورصد احتياجاتهم، والمساهمة في دعم المؤسسات الخدمية، وتعزيز التواصل بينها وبين المجتمع المحلي، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

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من جهتهم، أكد المتحدثون اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مجددين الولاء والانتماء لجلالة الملك، والالتفاف حول مواقفه الوطنية والقومية، ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية، وجهود الأردن بقيادة جلالته في الدفاع عن قضايا الأمة، مثمنين في الوقت ذاته الدور الذي يضطلع به سمو ولي العهد، في دعم الشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية.

وأشادوا بالجهود التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد، في تعزيز مسيرة التنمية والتحديث، ودعم الشباب وتمكينهم، وترسيخ نهج العمل والإنجاز، بما يسهم في بناء الأردن وتعزيز مناعته، والحفاظ على أمنه واستقراره ومصالحه العليا.

 
 


gnews

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