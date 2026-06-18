الخميس 2026-06-18 02:30 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"
 
الخميس، 18-06-2026 01:52 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية".

اضافة اعلان


وفي مستهل اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الحضور، مؤكدا حرص جلالته الدائم على التواصل مع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة والوقوف على قضاياهم واحتياجاتهم.

وأكد العيسوي أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى، كما أراده جلالة الملك، بيتا لكل الأردنيين، وأبوابه مفتوحة أمام أبناء الوطن من مختلف مواقعهم، انطلاقا من نهج التواصل المباشر الذي يرسخه جلالة الملك مع المواطنين.

وأشاد العيسوي بالدور الوطني الذي تضطلع به المبادرة، وما تقوم به من جهود تسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، وترسيخ القيم الوطنية الأصيلة، وتعزيز الوعي الوطني والمحافظة على منجزات الوطن ومكتسباته.

 

ورفع المتحدثون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد، بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، مؤكدين اعتزازهم بالمنجزات التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية، وتجديدهم العهد على مواصلة العمل والعطاء خدمة للأردن ورفعة شأنه.

وأكدوا أنهم سيبقون على العهد ملتفين حول جلالة الملك داعمين لجميع مواقفه وجهوده على مختلف الصعد والمجالات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعدّهم "غيارى" و"أغبياء"

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تتفقد التزويد المائي في الأغوار الشمالية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تطلق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي للأعوام (2026–2030)

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: طهران متمسكة بالسلام العالمي

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي إسرائيل تعلن قطع التواصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي شهيدان و3 إصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

المنتخب الوطني

كأس العالم هذا ما فعله منتخب النشامى بعد مواجهته أمام النمسا - صور



 
 






الأكثر مشاهدة

 