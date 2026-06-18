رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"

وفي مستهل اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الحضور، مؤكدا حرص جلالته الدائم على التواصل مع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة والوقوف على قضاياهم واحتياجاتهم.
وأكد العيسوي أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى، كما أراده جلالة الملك، بيتا لكل الأردنيين، وأبوابه مفتوحة أمام أبناء الوطن من مختلف مواقعهم، انطلاقا من نهج التواصل المباشر الذي يرسخه جلالة الملك مع المواطنين.
وأشاد العيسوي بالدور الوطني الذي تضطلع به المبادرة، وما تقوم به من جهود تسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، وترسيخ القيم الوطنية الأصيلة، وتعزيز الوعي الوطني والمحافظة على منجزات الوطن ومكتسباته.
وأكدوا أنهم سيبقون على العهد ملتفين حول جلالة الملك داعمين لجميع مواقفه وجهوده على مختلف الصعد والمجالات.
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