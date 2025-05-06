رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته الراسخة بثقة ووعي، مستندًا إلى إرث وطني متجذر، ووحدة وطنية متماسكة، وإدراك عميق لمتغيرات المرحلة وتحدياتها.



وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور، إن الإصلاح في الأردن، هو نهج هاشمي متواصل، مشيرا إلى أن الأردن يتعامل مع التحديات برؤية متزنة، وبموقف واضح لا يعرف التردد أو المساومة، مدعوما بوعي وطني.



وثمن العيسوي الدور الوطني المشرف للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكوادر الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، الذين يشكلون الدرع الحصين للوطن، ويعملون بصمت وكفاءة عالية.

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