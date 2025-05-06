رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور، إن الإصلاح في الأردن، هو نهج هاشمي متواصل، مشيرا إلى أن الأردن يتعامل مع التحديات برؤية متزنة، وبموقف واضح لا يعرف التردد أو المساومة، مدعوما بوعي وطني.
وثمن العيسوي الدور الوطني المشرف للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكوادر الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، الذين يشكلون الدرع الحصين للوطن، ويعملون بصمت وكفاءة عالية.
كما أكدوا وقوفهم مع الموقف الأردني الثابت تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين الدعم الإنساني والسياسي الذي يقدمه الأردن للأشقاء في غزة، ومعربين عن اعتزازهم بالدور البطولي الذي تضطلع به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الأردن وتعزيز استقراره.
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