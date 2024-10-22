رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا نسائيا

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الأشقاء الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية.
وقال إن جلالة الملك، يكرس، منذ بدء العدوان الغاشم، جهوده من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين في القطاع، ووضع حد للأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء بشكل كاف ومستمر.
ولفت العيسوي إلى مضامين خطاب جلالة الملك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تجسد موقفا صارما، بضرورة الوقف الفوري لما يتعرض له الأشقاء في غزة والضفة الغربية من قتل ودمار جراء الجرائم الإسرائيلية.
وأشرن إلى خطاب جلالة الملك القوي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دافع جلالته فيه عن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني الدمار والقتل.
وأكدن أن الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للوطن يشكلان العمود الفقري للهوية الوطنية.
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