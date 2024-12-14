رئيس الديوان الملكي يلتقي (110) شباب وشابات

وأكد العيسوي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة أن يكون هنالك تحركا دوليا، لوقف العدوان الهمجي على غزة، في ضوء مفاقمة العدوان للمعاناة الإنسانية، وكذلك وقف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات في الصفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكدوا وقوفهم صفا واحد، خلف جلالة الملك، في جميع مواقفه، ودعم جهوده الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي يتعرض له الأهل في غزة.
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