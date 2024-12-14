رئيس الديوان الملكي يلتقي (110) شباب وشابات

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، يوظف حضوره القوي، على مختلف الصعد، العربية والإقليمية والدولية، لتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان إمداد الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والطبية



وأكد العيسوي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة أن يكون هنالك تحركا دوليا، لوقف العدوان الهمجي على غزة، في ضوء مفاقمة العدوان للمعاناة الإنسانية، وكذلك وقف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات في الصفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من (110) شباب وشبات من ملتقى شباب عمان، حيث أوضح أن جلالة الملك يبذل جهودا سياسية ودبلوماسية مكثفة ومتواصلة لتحقيق التهدئة في المنطقة، التي تشهد أزمات، من شأنها التأثير على أمن واستقرار الإقليم والعالم.