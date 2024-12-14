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رئيس الديوان الملكي يلتقي (110) شباب وشابات

العيسوي: الجهود الملكية لنُصرةً الأشقاء الفلسطينيين تنطلق من عقيدة ومسيرة هاشمية ثابتة وراسخة
العيسوي: الجهود الملكية لنُصرةً الأشقاء الفلسطينيين تنطلق من عقيدة ومسيرة هاشمية ثابتة وراسخة
السبت، 14-12-2024 04:18 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، يوظف حضوره القوي، على مختلف الصعد، العربية والإقليمية والدولية، لتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان إمداد الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والطبية

وأكد العيسوي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة أن يكون هنالك تحركا دوليا، لوقف العدوان الهمجي على غزة، في ضوء مفاقمة العدوان للمعاناة الإنسانية، وكذلك وقف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات في الصفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من (110) شباب وشبات من ملتقى شباب عمان، حيث أوضح أن جلالة الملك يبذل جهودا سياسية ودبلوماسية مكثفة ومتواصلة لتحقيق التهدئة في المنطقة، التي تشهد أزمات، من شأنها التأثير على أمن واستقرار الإقليم والعالم.

 

بدورهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك، المدافعة عن قضايا الأشقاء العرب، خصوصا في مساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربي، وأن المواقف الملكية، تشكل بوصلة أمل للأمة جمعاء.

وأكدوا وقوفهم صفا واحد، خلف جلالة الملك، في جميع مواقفه، ودعم جهوده الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي يتعرض له الأهل في غزة.

 
gnews

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