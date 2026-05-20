رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات الملك وولي العهد لوالد الشهيد الكساسبة بالشفاء العاجل

الوكيل الإخباري- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، السيد صافي الكساسبة، والد الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة، في منزله بمحافظة الكرك، للاطمئنان على وضعه الصحي إثر تعرضه لحادث سير مؤخراً.





ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تحيات وتمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للسيد الكساسبة بالشفاء العاجل، وأن يديم الله عليه موفور الصحة والعافية.



كما أعرب العيسوي عن تمنياته للسيد الكساسبة بدوام الصحة والعافية، وأن يمنّ الله عليه بالشفاء التام والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية في أقرب وقت.





