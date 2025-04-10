الخميس 2025-04-10 05:57 م
 

رئيس العقبة الاقتصادية يلتقي وفدا اعلاميا بولنديا

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
الخميس، 10-04-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، اليوم الخميس، وفدا إعلاميا بولنديا في إطار الجهود المشتركة بين السلطة وهيئة تنشيط السياحة بهدف التعريف بالمقومات السياحية والاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها مدينة العقبة، والتي تجعلها وجهة متميزة على خريطة السياحة العالمية.

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وأكد الفايز عمق العلاقات الأردنية – البولندية، وأهمية هذه الزيارة في تعزيز أطر التعاون المشترك، مشيرا الى أن الخطة الاستراتيجية لسلطة العقبة 2024–2028، تهدف إلى تطوير السياحة في المنطقة مع الحفاظ على بيئتها الفريدة.


وأشار إلى منظومة الموانئ المتطورة في العقبة ودورها المحوري في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية، وتسهيل حركة السياحة والتجارة في المنطقة.

 
gnews

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