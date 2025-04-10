رئيس العقبة الاقتصادية يلتقي وفدا اعلاميا بولنديا

وأكد الفايز عمق العلاقات الأردنية – البولندية، وأهمية هذه الزيارة في تعزيز أطر التعاون المشترك، مشيرا الى أن الخطة الاستراتيجية لسلطة العقبة 2024–2028، تهدف إلى تطوير السياحة في المنطقة مع الحفاظ على بيئتها الفريدة.
وأشار إلى منظومة الموانئ المتطورة في العقبة ودورها المحوري في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية، وتسهيل حركة السياحة والتجارة في المنطقة.
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