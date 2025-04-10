رئيس العقبة الاقتصادية يلتقي وفدا اعلاميا بولنديا

الوكيل الإخباري- التقى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، اليوم الخميس، وفدا إعلاميا بولنديا في إطار الجهود المشتركة بين السلطة وهيئة تنشيط السياحة بهدف التعريف بالمقومات السياحية والاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها مدينة العقبة، والتي تجعلها وجهة متميزة على خريطة السياحة العالمية.

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وأكد الفايز عمق العلاقات الأردنية – البولندية، وأهمية هذه الزيارة في تعزيز أطر التعاون المشترك، مشيرا الى أن الخطة الاستراتيجية لسلطة العقبة 2024–2028، تهدف إلى تطوير السياحة في المنطقة مع الحفاظ على بيئتها الفريدة.