رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن

وأضاف كوستا أن القمة تأتي بعد عام على إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي بدأت تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الجانبين يستعرضان الخميس ما تحقق من إنجازات، ويدفعان قدمًا نحو تعميق التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بما يعزز التقارب بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
