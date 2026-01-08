رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن

الوكيل الإخباري- قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، إن انعقاد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في عمّان يشكّل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس متانة الشراكة بين الجانبين.

اضافة اعلان